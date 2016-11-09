Герман Титов: «Тампа» подходит Гусеву по стилю

Бывший тренер московского «Спартака» Герман Титов оценил шансы форварда СКА и сборной России Никиты Гусева закрепиться в НХЛ.

- Гусев выбран «Тампой» под 202-м номером, но смотреть на эти цифры не стоит – есть пример Павла Дацюка, который имел прекрасную карьеру, несмотря на далёкий выбор на драфте. Если Гусева пригласят в тренировочный лагерь, все будет зависеть только от него, как он себя проявит, как он понравится тренерскому штабу. «Тампа» по стилю ему подходит – очень хорошая команда, сбалансированная. Попасть туда будет трудно, но шансы всегда есть, - рассказал Титов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в 25 играх этого сезона в составе СКА форвард питерской команды набрал 30 (10+20) очков.



