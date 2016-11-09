Акинфеев будет капитаном сборной России в матче с Катаром
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выведет сборную России на контрольный матч с командой Катара.
Вице-капитаном команды Станислава Черчесова в предстоящей игру будет полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов.
Капитаном @TeamRussia в матче с Катаром будет Игорь Акинфеев. Вице-капитаном - Александр Самедов pic.twitter.com/502KexIVf3— Сборная России (@TeamRussia) 9 ноября 2016 г.
Матч Россия - Катар состоится в Дохе на стадионе «Аль-Садд» 10 ноября. Начало игры - в 19:00 по московскому времени.
Напомним, 15 ноября россияне в Грозном проведут следующий товарищеский матч с командой Румынии.
Матч
Место и дата
10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция
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