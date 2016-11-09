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Акинфеев будет капитаном сборной России в матче с Катаром

Источник:  РФСКомментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выведет сборную России на контрольный матч с командой Катара.

Вице-капитаном команды Станислава Черчесова в предстоящей игру будет полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов.

Матч Россия - Катар состоится в Дохе на стадионе «Аль-Садд» 10 ноября. Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Напомним, 15 ноября россияне в Грозном проведут следующий товарищеский матч с командой Румынии.

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Матч

Россия - Катар

Место и дата

10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция


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