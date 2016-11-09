Джоэл Кенневилл: Анисимов отлично вписался в команду

Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл поделился мнением о российском форварде Артеме Анисимове.



- Он отлично вписался в команду. Он уделяет внимание мелочам, он все время там, где нужно. У него хорошее чутье, он знает, как играть без шайбы. Он эффективен. Его партнеры по тройке провели прошлый сезон на отличном уровне. Он помог им добиться успеха. В этом году он замечательно стартовал, - передает слова Кенневилла NHL.com.

Напомним, в этом сезоне Анисимов провел 13 игр в составе «Чикаго», набрав 17 (8 + 9) очков.



