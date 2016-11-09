Главный тренер «Коломны»: Не приехал на разбор матча с «Солярисом», потому что заболел

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров рассказал, почему не присутствовал сегодня на разборе матча с «Солярисом». Напомним, после поражения 0:6 он заподозрил свою команду в сдаче матча.

- Директор «Коломны» заявил, что весте с игроками посмотрел матч. Ошибки их признаны ненамеренными. Почему вас не было на разборе матча? – вопрос Александру Бодрову.

- Я на больничном до пятницы. Не мог присутствовать, потому что заболел.

- А в РФС, куда представители «Коломны» вызваны в четверг, приедете?

- В РФС приеду, конечно.