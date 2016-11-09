Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 0Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Футбол  Кубань1 : 0Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Голландия- : -Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Коломны»: Не приехал на разбор матча с «Солярисом», потому что заболел

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров рассказал, почему не присутствовал сегодня на разборе матча с «Солярисом». Напомним, после поражения 0:6 он заподозрил свою команду в сдаче матча.

- Директор «Коломны» заявил, что весте с игроками посмотрел матч. Ошибки их признаны ненамеренными. Почему вас не было на разборе матча? – вопрос Александру Бодрову.
- Я на больничном до пятницы. Не мог присутствовать, потому что заболел.

- А в РФС, куда представители «Коломны» вызваны в четверг, приедете?
- В РФС приеду, конечно. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Не учите жить, лучше помогите материально! Колонка Андрея МалосоловаНе учите жить, лучше помогите материально! Колонка Андрея МалосоловаРоссийский футбол сотрясает новый «договорной» скандал.Мнение клуба ПФЛ: «Осень – весна» это отвратительноМнение клуба ПФЛ: «Осень – весна» это отвратительно«Советский спорт» попросил рассказать о том, что нового привнесла система «осень-весна» в жизнь клуба ПФЛ.Андрей Соколов: ПФЛ будет разбираться в связи со словами тренера «Коломны»Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал слова главного тренера «Коломны» Александра Бодрова, который после матча 16-го тура зоны «Запад» с «Солярисом» (0:6) заподозрил свою команду в сдаче игры.Главный тренер «Коломны»: Может, меня уволят после расследования. Или я сам уйдуГлавный тренер «Коломны»: Может, меня уволят после расследования. Или я сам уйдуАлександр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису», заявил, что не исключает своего ухода из клуба.Владимир Косогов: Доказать договорной характер матча никто не может. Но долги-то остаются…Экс-главный тренер клуба «Волочанин-Ратмир» Владимир Косогов прокомментировал ситуацию со скандальным матчем «Солярис» – «Коломна» (6:0). Главный тренер подмосковного клуба Евгений Бодров, комментируя результат игры на послематчевой пресс-конференции, заподозрил своих игроков в сдаче матча.Никита Симонян: Матчем «Соляриса» и «Коломны» должны заняться правоохранительные органыПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ситуацию с матчем «Солярис» – «Коломна» (6:0).Директор «Коломны»: О сдаче матча тренер сказал на эмоцияхДиректор «Коломны» Александр Куранов прокомментировал слова главного тренера команды Александра Бодрова, заподозрившего своих игроков в сдаче матча «Солярису» (0:6) в зоне «Запад» ПФЛ.Тренер «Коломны» заподозрил свою команду в сдаче матча (видео)Главный тренер «Коломны» Александр Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча «Солярису» в матче зоны «Запад» в ПФЛ. Подмосковный клуб проиграл вчера в Москве 0:6.«Я выбил мяч не туда...». Вратарь СКА рассказывает, как забил от своих ворот«Я выбил мяч не туда...». Вратарь СКА рассказывает, как забил от своих воротРостислав Солдатенко признался, что после гола его «травят» одноклубники - мол стал звездой Youtube.«Ростик, давай сюда!» Победный гол вратаря из российской второй лиги (видео)«Ростик, давай сюда!» Победный гол вратаря из российской второй лиги (видео)Голкипер СКА Ростислав Солдатенко максимально удачно выбил мяч от своих ворот.В среду КДК рассмотрит дело о поддельных подписях в тверской «Волге»В среду КДК РФС рассмотрит претензии игроков к ФК «Волга» (Тверь). По их версии, клуб несколько лет проходил лицензирование благодаря поддельным подписям.На любой вкус. 10 лучших голов месяца в ПФЛНа любой вкус. 10 лучших голов месяца в ПФЛПредставляем Вам десятку лучших голов месяца в ПФЛ.МВД объяснил уход полиции со стадионов и перекладывание ответственности за порядок на матчах на клубы18 октября «Советский спорт» написал заметку о массовых драках на матчах «Факел» (Воронеж) - «Динамо» (Москва) и «Торпедо» (Владимир) - «Текстильщик» (Иваново). Одна из причин случившегося, как оказалось, в том, что с осени 2016 года взаимодействие между полицией и клубами в организации порядка на спортивных мероприятиях претерпело изменения.Артур Григорьянц: Владимирское «Торпедо» проведет матч 16 тура без зрителейГлава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказании владимирского «Торпедо» за драку болельщиков.Закон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуныЗакон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуныМинувшие выходные вернули российский футбол в 90-е, когда на стадионе могли обидеть не только словесно, но и физически.«Текстильщик»: Конфликт могли вызвать болельщики «Торпедо», сорвавшие флагПресс-атташе ивановского «Текстильщика» Артем Садовников прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между болельщиками, переросший в драку на поле стадиона во Владимире.Валерий Пузанов: В 2004 году наши и ивановские дрались в центре городаВалерий Пузанов: В 2004 году наши и ивановские дрались в центре городаВ перерыве матча первенства ПФЛ зона «Запад» «Торпедо» (Владимир) – «Текстильщик» (Иваново) фанаты команд устроили драку прямо на поле.Игорь Лебедев высказался за ужесточение наказания болельщиков за беспорядкиДепутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал последние инциденты на российских стадионах с участием болельщиков. Также он рассказал о мерах, которые стоит принять для борьбы с этими явлениями.Фанаты устроили массовую драку во Владимире на матче «Торпедо» – «Текстильщик»В перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку.Гол Кулишева на последней минуте принес «Динамо СПб» победу над «Солярисом»Петербургское «Динамо» в матче второго дивизиона зоны «Запад» обыграло «Солярис» из Москвы со счетом 2:1.

Солярис
Солярискалендарьстатистика
Коломна
Коломнакалендарьстатистика
Александр Бодров
Александр Бодроввсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение