Юрий Калитвинцев: Быстрый мяч – это всегда преимущество

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды в матче 21-го тура первенства ФНЛ против «Нефтехимика».

- Быстрый мяч – это всегда преимущество. Были голевые моменты у нас. Понравилось, что играли очень организованно и надежно в обороне. Конечно, возможности надо реализовывать. Сегодняшнюю игру и победу, безусловно, можно занести в актив.

- Сразу два динамовских форварда были вызваны в свои сборные, а Павел Погребняк не попал в заявку. Как, на ваш взгляд, с задачей справился Евгений Луценко?

- Он провел хороший матч, совершил немало полезных действий, навязал сопернику борьбу, забил гол. Неважно, с пенальти или нет. За сегодняшний матч Евгений заслуживает самой высокой оценки, - передает слова Калитвинцева официальный сайт бело-голубых.

Напомним, московское «Динамо» на выезде переиграло «Нефтехимик» со счетом 1:0.