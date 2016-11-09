Юрий Калитвинцев: Быстрый мяч – это всегда преимущество
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды в матче 21-го тура первенства ФНЛ против «Нефтехимика».
- Быстрый мяч – это всегда преимущество. Были голевые моменты у нас. Понравилось, что играли очень организованно и надежно в обороне. Конечно, возможности надо реализовывать. Сегодняшнюю игру и победу, безусловно, можно занести в актив.
- Сразу два динамовских форварда были вызваны в свои сборные, а Павел Погребняк не попал в заявку. Как, на ваш взгляд, с задачей справился Евгений Луценко?
- Он провел хороший матч, совершил немало полезных действий, навязал сопернику борьбу, забил гол. Неважно, с пенальти или нет. За сегодняшний матч Евгений заслуживает самой высокой оценки, - передает слова Калитвинцева официальный сайт бело-голубых.
Напомним, московское «Динамо» на выезде переиграло «Нефтехимик» со счетом 1:0.
Матч
Нефтехимик - Динамо - 0:1 (0:1)
Голы
Луценко 9 (0:1 - пен.).
Состав
Нефтехимик: Самохвалов, Кобахидзе, Сурков (Бойчук, 85), Тараканов, Погорельцев, Замалиев, Соболев (Решетников, 74), Духнов (Бабырь, 79), Маляка, Муллин, Кортава (Галиакберов, 40)
Динамо: Шунин, Морозов, Козлов, Темников (Катрич, 68), Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета, Драгун, Ташаев, Луценко
Предупреждения:
Муллин, 61; Замалиев, 83 - Темников, 56; Катрич, 90
Удаления:
Самохвалов, 90 - нет
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
09 ноября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция