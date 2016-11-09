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Агент Кулибали: История с уходом Калиду из «Наполи» закончена

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали Бруно Сатин сообщил, что его подопечный продолжит выступать за итальянский клуб, несмотря на интерес английских команд.

Напомним, в августе «Челси» предлагал за 25-летнего игрока сенегальского происхождения 58 миллионов евро, однако получил отказ. Накануне стало известно, что летом заполучить Кулибали пытался и «Эвертон», предлагавший за защитника 67 миллионов евро. Но сделка также не состоялась.

«История с возможным уходом Калиду из «Наполи» закончена. Я не живу прошлым, все возможности и переговоры забыты. Несколько клубов интересовались Кулибали, но он в «Наполи» и сконцентрирован на выступлениях за этот клуб»», - сказал Сатин в интервью радиостанции CRC.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 2019 года.

В нынешнем сезоне игрок в 12 матчах серии А забил один гол.



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