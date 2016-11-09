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Нойер и Брандт пропустят ближайшие матчи сборной Германии

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Сборная Германии понесла кадровые потери в преддверии матчей с командами Сан-Марино и Италии.

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт не сможет помочь национальной команде из-за кишечной инфекции, а вратаря «Баварии» Нойера беспокоит головная боль.

Сборной Германии в пятницу предстоит сыграть с командой Сан-Марино в квалификации ЧМ-2018. А в следующий вторник действующие чемпионы мира проведут товарищеский матч с Италией в Милане.

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