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Харийс Витолиньш: Есть ностальгия по работе в «Динамо». Но мы со Знарком понимаем, что то время прошло

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

- У СКА 11 побед подряд. Готовы к 12-й?
- Это немного давит, но во время паузы старались на это не смотреть. Знаем, что любой противник на нас настраивается, создается дополнительный ажиотаж. Нужно быть готовым к любому сопернику, будь то «Динамо» или «Витязь».

- Ваши ожидания от сегодняшнего матча?
- Любая команда хочет показать, что играет в хоккей на таком же уровне, что и мы. СКА идет сейчас на первом месте, и всем хочется с лидером сыграть сильно. Мы видим, как нелегко тому же магнитогорскому «Металлургу» - на чемпиона тоже настраиваются. Но мы готовы.

- Какие сильные стороны отметите у «Динамо»?
- Это мобильная команда, хорошо катаются, активно играют, у них очень мобильные защитники. У «Динамо» много плюсов.

- Вы с Олегом Знарком много лет работали в «Динамо».
- На этой арене мы провели не так много времени, всего один год. Воспоминания, конечно, хорошие, есть определенная ностальгия. Но мы понимаем, что то время прошло. Сейчас работаем в Петербурге, концентрируемся уже на СКА, - сказал Витолиньш в интервью официальному сайту армейцев.

Олег Знарок работал главным тренером бело-голубых с 2010-го по 2014 годы, а после вылета команды из Кубка Гагарина-2014 возглавил сборную России. С лета 2016 года 53-летний тренер совмещает работу в национальной команде и СКА. Витолиньш в «Динамо» был помощником Знарка, а после его ухода тренировал команду до декабря 2015 года. 

Напомним, матч «Динамо» - СКА пройдет в «ВТБ Ледовом дворце» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

В турнирной таблице Западной конференции армейцы идут на первом месте, имея в активе 67 очков после 27 игр. Динамовцы, набрав 44 очка в 26 матчах, занимают шестую позицию.

Матч

Динамо - СКА

Место и дата

09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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