Соревнования Игр-2020 пройдут в Фукусиме

Оргкомитет Игр-2020 в Токио принял решение провести несколько матчей в зоне, пострадавшей после аварии на АЭС в Фукусиме.

Такое решение было принято после встречи губернатора Фукусимы Масао Учибори и президента оргкомитета Игр-2020 Йосиро Мори. В прошлом месяце та же тема обсуждалась премьер-министро м Синдзо Абе и Томасом Бахом во время визита президента МОК в Японию.

Предполагается, что в Фукусиме пройдет несколько матчей по бейсболу и софтболу. Чиновников не смущает, что Фукусима находится в 240 км от Токио. По их мнению, проведение в городе соревнований Олимпиады, может стать посланием надежды для Фукусимы, 16 тысяч жителей которой стали жертвами трагедии.