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Владимир Стогниенко: В опросе на лучшего комментатора может победить Генич

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В конце года на сайте «Советского спорта» пройдет традиционный опрос на тему «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года?». Ранее четыре раза из пяти побеждал Владимир Стогниенко (сейчас он – руководитель группы спорта канала «Россия 24»), которого «Советский спорт» попросил дать прогноз на исход голосования.

- Я бы голосовал за Сережу Кривохарченко, - сказал Стогниенко. - Он сильный комментатор и стремительно прибавляет. Я бы и за Васю Уткина с удовольствием отдал голос, но он сейчас меньше, чем раньше, комментирует, собственно, как и я.

Костя Генич, наверное, может выиграть. Тут надо понимать, что на «Матч ТВ» практикуют схему с тремя комментаторами, а, если считать со студией, получается вообще пять. Это немного размывает индивидуальность каждого. Не говорю, что это плохо, может, нужно как раз больше репортажности, мы же не актеры. Но так комментатору тяжелее запомниться.

Полностью интервью со Стогниенко – скоро на сайте «Советского спорта»


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