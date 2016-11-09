Павел «Pavel» Бельтюков сыграет на Esport Superstars

Чемпион мира по Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков примет участие в турнире Esport Superstars.



В турнире примут участие 11 игроков, которые будут разделеные на 4 группы. Матчи пройдут в формате до трех побед. Два сильнейших игрока из каждой группы выйдут в стадию плей-офф. Матчи в ней пройдут до четырех побед.



Esport Superstars пройдет с 9 по 11 декабря в городе Ноймюнстер, Германия. Призовой фонд турнира составит 25 000 евро.



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