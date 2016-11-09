Дзюба отправится на медицинское обследование в Финляндию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал на товарищеские игры с Катаром и Румынией форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

- Это было мое решение, меня никто не просил. Мы поговорили с ним, и я решил. Да, Дзюба играл, но вы видели как - он еле доиграл. На днях он едет в Финляндию на обследование по поводу колена, - цитирует Черчесова ТАСС.

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Напомним, Дзюба в матче 13-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после игры заявил, что форвард «вышел играть на морально-волевых». В чемпионате России-2016/2017 нападающий провел десять матчей и забил пять голов. В последней товарищеской игре сборной России против Коста-Рики (3:4) Дзюба сделал дубль

Матч Катар - Россия пройдет 10 ноября в Дохе, а с румынами подопечные Станислава Черчесова встретятся 15 ноября в Грозном.