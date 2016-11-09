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«Динамо» – СКА. Шестеркин – в воротах, Хохлачев сыграет в звене с Прохоркиным и Барабановым

Источник:  ХК СКАКомментарии

Стала известна заявка СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, запасным голкипером заявлен Евгений Иванников. Финский вратарь Микко Коскинен на прошедшем Кубке Карьяла получил травму и выбыл на три недели.

Первое звено: Зубарев – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Плотников;

Второе звено: Чудинов – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Третье звено: Яковлев – Херсли, Хохлачев – Прохоркин – Барабанов;

Четвертое звено: Рыков – Рукавишников, Дергачев – Коскиранта – Кетов. 

Напомним, матч пройдет в «ВТБ Ледовом дворце» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Динамо - СКА

Место и дата

09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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