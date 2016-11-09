Президент «Волги» (Тверь): Обвинение гендиректора клуба в подделке документов не имеет смысла
Президент тверской «Волги» Станислав Савенков прокомментировал решение контрольно-дисциплинарног
Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что Фоминов представил бланки, на которых футболисты указывали, что перед ними нет задолженностей, однако подписи игроков на них были поддельными, что установила экспертиза, проведенная в министерстве юстиции.
- Решение для нас неожиданное, - сказал Станислав Савенков корреспонденту «Советского спорта». - Дмитрий Анатольевич неделю на больничном, он не мог присутствовать на заседании. Но почему-то решение принято без его участия. Хотя КДК должен ыбл выслушивать обе стороны.
Вопрос задолженностей перед футболистами, по словам Савенкова, рассматривался на заседании комиссии по лицензированию еще до КДК. И комиссия признала отсутствие задолженностей перед футболистами. «Поэтому обвинение в подделке документов не имело смысла – ведь задолженности перед футболистами не было», - говорит президент «Волги».
Савенков отметил, что «Волга» также делала экспертизу подписей.
- Я разговаривал с экспертами, - сказал он. - Они говорят, что сложно дать однозначное заключение. Но большинство подписей – показала экспертиза – были сделаны с большей вероятностью именно футболистами. Более того, у нас есть примеры, что футболист на одной странице своего контракта ставит одну подпись, а на другой расписывается по-другому.
Президент клуба говорит, что, возможно, клуб подаст апелляцию – когда получит решение.
Комментируя вероятность подделки подписей для документов при лицензировании и задолженности перед игроками на тот период, Савенков отмечает:
- Насколько знаю, задолженности по всем игркоам были погашены. И игроки писали, что претензий не имеют. Если бы палата РФС по разрешению споров определила, что на момент подачи заявки была задолженность, это было бы отражено в решении комиссии по лицензированию.