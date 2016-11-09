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Президент «Волги» (Тверь): Обвинение гендиректора клуба в подделке документов не имеет смысла

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент тверской «Волги» Станислав Савенков прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета дисквалифицировать на три года гендиректора клуба Дмитрия Фоминова за подделку документов.

Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что Фоминов представил бланки, на которых футболисты указывали, что перед ними нет задолженностей, однако подписи игроков на них были поддельными, что установила экспертиза, проведенная в министерстве юстиции.

- Решение для нас неожиданное, - сказал Станислав Савенков корреспонденту «Советского спорта». - Дмитрий Анатольевич неделю на больничном, он не мог присутствовать на заседании. Но почему-то решение принято без его участия. Хотя КДК должен ыбл выслушивать обе стороны.

Вопрос задолженностей перед футболистами, по словам Савенкова, рассматривался на заседании комиссии по лицензированию еще до КДК. И комиссия признала отсутствие задолженностей перед футболистами. «Поэтому обвинение в подделке документов не имело смысла – ведь задолженности перед футболистами не было», - говорит президент «Волги».

Савенков отметил, что «Волга» также делала экспертизу подписей.

- Я разговаривал с экспертами, - сказал он. - Они говорят, что сложно дать однозначное заключение. Но большинство подписей – показала экспертиза – были сделаны с большей вероятностью именно футболистами. Более того, у нас есть примеры, что футболист на одной странице своего контракта ставит одну подпись, а на другой расписывается по-другому.

Президент клуба говорит, что, возможно, клуб подаст апелляцию – когда получит решение.

Комментируя вероятность подделки подписей для документов при лицензировании и задолженности перед игроками на тот период, Савенков отмечает:

- Насколько знаю, задолженности по всем игркоам были погашены. И игроки писали, что претензий не имеют. Если бы палата РФС по разрешению споров определила, что на момент подачи заявки была задолженность, это было бы отражено в решении комиссии по лицензированию. 

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