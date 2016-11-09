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Алексей Мишин: Я по-человечески согласился помочь Костнер

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин продолжит работу со знаменитой итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.

- Я по-человечески согласился ей помочь. Она очень добросовестно работает, и ее намерения выступать на профессиональном уровне ограничиваются не одним сезоном, а более долгим периодом, - рассказал тренер.

Ранее агентство AP сообщило о том, что Алексей Мишин стал постоянным тренером Костнер.

29-летняя Каролина Костнер - чемпионка мира 2012 года в женском одиночном разряде и пятикратная чемпионка Европы.

Ожидается, что итальянка вернется к соревновательной практике на турнире в хорватском Загребе, который пройдет 7-10 декабря. 

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