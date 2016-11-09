Голы Фернандо, Балая и Джикии — лучшие в 13-м туре РФПЛ

Читатели «Советского спорта» определили лучший гол 13-го тура чемпионата России по футболу.



Третье место занял второй гол албанца Бекима Балая («Терек») в ворота «Зенита» (2:1). За этот мяч проголосовали 514 человек (9,46%). Второе место в голосовании занял гол, забитый Георгием Джикией («Амкар») в ворота московского ЦСКА (2:2). За этот мяч проголосовали 568 читателей нашего сайта (10,45%).

Лучшим голом 13-го тура РФПЛ стал мяч, забитый спартаковцем Фернандо в ворота «Томи» (1:0). Так посчитали 1390 респондентов (25,58%).