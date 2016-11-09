«Зенит-2» с минимальным счетом проиграл «Тюмени»

В матче 21-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на выезде потерпел поражение от «Тюмени» со счетом 0:1.

Единственный гол на 46-й минуте забил капитан тюменцев Хасан Мамтов. Для форварда это 11-й гол в первенстве.

Отметим, команды проводили встречу при температуре «-15» градусов.

Безвыигрышная серия подопечных Владислава Радимова после этой игры составляет пять матчей. Сине-бело-голубые опустились на девятое место, имея в активе 27 очков. Тюменцы набрали 28 очков и поднялись с 11-й позиции на восьмую.

В 22-м туре ФНЛ «Тюмень» встретится в Астрахани с «Волгарем», а «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Енисей». Игры состоятся 13 ноября.