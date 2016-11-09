«Зенит-2» с минимальным счетом проиграл «Тюмени»
В матче 21-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на выезде потерпел поражение от «Тюмени» со счетом 0:1.
Единственный гол на 46-й минуте забил капитан тюменцев Хасан Мамтов. Для форварда это 11-й гол в первенстве.
Отметим, команды проводили встречу при температуре «-15» градусов.
Безвыигрышная серия подопечных Владислава Радимова после этой игры составляет пять матчей. Сине-бело-голубые опустились на девятое место, имея в активе 27 очков. Тюменцы набрали 28 очков и поднялись с 11-й позиции на восьмую.
В 22-м туре ФНЛ «Тюмень» встретится в Астрахани с «Волгарем», а «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Енисей». Игры состоятся 13 ноября.
Матч
Голы
Мамтов 46 (1:0).
Состав
Тюмень: Смирнов, Шакуро (Маслов, 82), Гузь, Чудин, Ахмедов, Шляпкин, Павленко (Лешонок, 78), Кленкин, Теленков, Мамтов (Пустозеров, 90), Чуканов (Рябокобыленко, 89)
Зенит-2: Бабурин, Лобов, Мустафин, Круговой (Ящук, ), Зуев, Мильдзихов (Исаев, 63), Евсеев, Саламатов (Зиньковский, 78), Бавин, Зырянов, Долгов (Иванченко, 81)
Предупреждения:
Кленкин, 63 - Ящук, 54; Евсеев, 60; Мустафин, 90
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
09 ноября 17:00, Геолог, Текстовая трансляция