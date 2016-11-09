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Директор «Коломны»: Почему на просмотре матча с «Солярисом» не было главного тренера? Он не коломенский, а из Москвы…

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Директор «Коломны» Александр Куранов объяснил, почему главный тренер команды Александр Бодров не присутствовал на сегодняшнем разборе команды матча с «Солярисом» (0:6). Напомним, после этой игры Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча.

- Он (Бодров – Прим. ред.) не коломенский, а из Москвы. Плохо чувствует себя. Мы с главным тренером в пятницу, скорее всего, разберем матч, - сказал Александр Куранов корреспонденту «Советского спорта».

- Подозрительное что-то в действиях команды во время просмотра увидели?
- Не увидели моментов, когда игрок мимо мяча ногой машет. Конечно, претензии высказали. Но откуда у нас прямые доказательства могут быть? Как мы можем обвинять кого-то?

- Что будет в РФС в четверг?
- Заседание рабочей группы. Мы туда приглашены с главным тренером. Наверное, тоже посмотрим моменты. 

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