«Югра» обыграла «Медвешчак» и прервала серию из шести поражений
«Югра» дома взяла верх над «Медвешчаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Константин Соколов, Денис Хлыстов и Александр Акмальдинов, у гостей - Лукас Лессио.
Команда из Ханты-Мансийска прервала серию из шести поражений и поднялась на 11-е место в Восточной конференции. Загребский клуб уступил в пятом матче кряду и идет 13-м на Западе.
12 ноября «Югра» примет «Слован», а «Медвешчак» днем ранее сыграет в гостях с «Автомобилистом».
Матч
Югра - Медвешчак - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы:
Соколов К. (Курьянов), 14:10 (1:0). Лессио (Безина, Геноуэй), 18:46 (1:1). Хлыстов Д. (Людучин), 41:18 (2:1). Акмальдинов (Соколов К.), 53:19 (3:1).
Место и дата
09 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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