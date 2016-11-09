«Югра» обыграла «Медвешчак» и прервала серию из шести поражений

«Югра» дома взяла верх над «Медвешчаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Константин Соколов, Денис Хлыстов и Александр Акмальдинов, у гостей - Лукас Лессио.

Команда из Ханты-Мансийска прервала серию из шести поражений и поднялась на 11-е место в Восточной конференции. Загребский клуб уступил в пятом матче кряду и идет 13-м на Западе.

12 ноября «Югра» примет «Слован», а «Медвешчак» днем ранее сыграет в гостях с «Автомобилистом».



