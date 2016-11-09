Жулио Баптиста примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций в Казани

В Жеребьевке Кубка конфедераций-2017 примет участие двукратный обладатель трофея в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста.

- С Кубком конфедераций связаны одни из самых ярких моментов моей футбольной карьеры. Тем более, что в 2001 году на этом турнире я дебютировал за сборную страны в матче против Японии, - приводит пресс-служба ФИФА слова 35-летнего футболиста, который сейчас выступает в американской MLS за «Орландо Сити».

Напомним, жеребьевка Кубка конфедераций состоится 26 ноября в Казани, а см турнир пройдет летом будущего года в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.