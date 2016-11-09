Чемпионат Греции приостановлен из-за поджога дома главы судейского комитета

Агент Паршивлюка: «Олимпиакос» ждал ответа по трансферу в очень короткие сроки, и мы просто не успели

Агент защитника «Анжи» Сергея Паршивлюка Михаил Череповский рассказал, почему его клиент не перешел в «Олимпиакос». Напомним, что ранее Сергей выступал за «Спартак».