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Чемпионат Греции приостановлен из-за поджога дома главы судейского комитета

Источник:  Федерация футбола ГрецииКомментарии

Федерация футбола Греции приостановила национальное первенство во всех дивизионах из-за поджога дома главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Халхидики. Никто из семьи спортивного чиновника из-за пожара не пострадал.

Матчи чемпионата Греции по футболу не будут проводиться до отчета противопожарной службы о причинах возгорания. ФИФА и УЕФА получили уведомления об этом решении национальной федерации.

После восьми туров в высшем дивизионе греческого первенства уверенно лидирует «Олимпиакос» (21 очко).

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