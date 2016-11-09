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Калиду Кулибали: Странно, что Игуаин ушел из «Наполи» по-английски

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился мнением о переходе нападающего Гонсало Игуаина из неаполитанского клуба в «Ювентус».

Напомним, минувшим летом туринцы приобрели 28-летнего аргентинца за 95 миллионов евро. В чемпионате Италии сезона 2015/16 Игуаин забил 36 голов, установив рекорд серии А.

«Это был его выбор, каждый в своей карьере делает то, что хочет. Но странным было то, что Игуаин ушел по-английски, не сказав ни слова. На его месте я бы так не поступил, - приводит слова Кулибали SoFoot.

После первой трети нынешнего чемпионата на счету Игуаина семь мячей.


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