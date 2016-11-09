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Суботич возобновил тренировки в «Боруссии»

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич вернулся к тренировкам с основным составом команды после перенесенной в июле операции в связи с травмой ребра.

27-летний серб защищает цвета «Боруссии» с 2008 года и провел за нее более 250 матчей. Летом он был близок к расставанию с немецким клубом, поскольку стал получать в нем мало игровой практики. Однако в «Мидлсбро» игрок провалил медицинское обследование, после чего английская команда отказалась приобретать его.


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