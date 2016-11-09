Роман Зобнин: У нас было достаточно времени, чтобы освоиться в Катаре
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин полагает, что сборная России находится в хороших кондициях в преддверии матча с командой Катара.
- Мы
приехали за три дня, но у нас было достаточно времени, чтобы освоиться.
Разница большая - 45 градусов. Трех дней достаточно, чтобы быть в полной
кондиции, - цитирует Зобнина агентство ТАСС.
Матч Россия - Катар состоится в Дохе на стадионе «Аль-Садд» 10 ноября. Начало игры - в 19:00 по московскому времени.
Напомним, 15 ноября россияне в Грозном проведут следующий товарищеский матч с командой Румынии.
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