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Роман Зобнин: У нас было достаточно времени, чтобы освоиться в Катаре

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин полагает, что сборная России находится в хороших кондициях в преддверии матча с командой Катара.

- Мы приехали за три дня, но у нас было достаточно времени, чтобы освоиться. Разница большая - 45 градусов. Трех дней достаточно, чтобы быть в полной кондиции, - цитирует Зобнина агентство ТАСС.

Матч Россия - Катар состоится в Дохе на стадионе «Аль-Садд» 10 ноября. Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Напомним, 15 ноября россияне в Грозном проведут следующий товарищеский матч с командой Румынии.

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