Дана Уайт: Джонс мог бы зарабатывать по 15-20 миллионов долларов за бой, но он облажался

Президент UFC Дана Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джон Джонс будет лишен пояса временного чемпиона организации в полутяжелом весе.

Напомним, что боец был лишен титула чемпиона UFC в апреле 2015 года после ДТП, итогом которого Джонса могли посадить в тюрьму. Его наказали полуторами годами условно и обязали выполнить исправительные работы. В апреле 2015 года Джонс должен был провести бой против нынешнего чемпиона Даниэля Кормье на турнире UFC 200, но был снят с ивента из-за допинг-скандала..

«Джон облажался во всех смыслах этого слова. Величайший талант в истории ММА и самый большой неудачник. Это все про него. Он должен был драться в апреле с полноценным чемпионом UFC. После того, что случилось ему нет необходимости владеть временным титулом. Он мог бы попробовать себя в тяжелом весе, почему бы и нет? Это было бы грандиозным событием. Он мог зарабатывать по 15-20 миллионов долларов за шоу. Но когда человек выкидывает подобные номера, то он должен расплачиваться за это. UFC потерял на этом бойце очень много денег. Сколько потерял он сам...», - цитирует Уайта ESPN.