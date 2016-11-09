В клиент Dota 2 добавлены карточки игроков и фэнтези-лига The Boston Major

Valve выпустила обновление для клиента Dota 2, в котором были добавлены карточки игроков и фэнтези-лига The Boston Major.



Список изменений:



- Карточки игроков и фэнтези-лига вновь доступны в рамках major-турнира в Бостоне.

- Все владельцы Боевого Пропуска получат 12 наборов с карточками профессиональных игроков. Наборы и карточки нельзя продать или обменять. Дополнительный набор с карточками стоит 32 р.

- Если игрок успешно соберет карточки всех игроков одной из команд, то он получит специальный эффект телепорта и смайлик с логотипом команды. В зависимости от коллекции собранных карточек (обычная, серебряная, золотая), эффект телепорта и смайлик будут отличаться.

- Все игроки, которые примут участие в фэнтези-лиге, получат награду, зависящую от набранных очков по сравнению с другими игроками:

Лучшие 10% по набранным очкам получат 8 уровней для Боевого Пропуска

Лучшие 25% по набранным очкам получат 4 уровня для Боевого Пропуска

Лучшие 50% по набранным очкам получат 2 уровня для Боевого Пропуска

- Обновлен курс валют по отношению к колумбийскому песо и китайскому юаню.

- Карточки профессиональных игроков теперь можно выставить на показ в своем профиле Dota 2.

- Добавлена новая вкладка под названием «The International 2016 Battle Pass Summary», где содержится статистика, связанная с Боевым Пропуском The International 2016. Вкладка доступна в профиле игрока Dota 2.

- Убрана консольная команда dota_popup_player_card_pack.



Старт фэнтези-лиги запланирован на 3 декабря во время группового этапа The Boston Major.



LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.



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