ХК «Сочи» погасил долги по премиальным за прошлый сезон
Пресс-служба ХК «Сочи» сообщила, что долги по премиальным перед командой за прошлый сезон погашены.
Ранее глава профсоюза игроков Андрей Коваленко сообщил, что клуб, согласно графику, должен был погасить задолженности перед игроками до конца октября.
«Долги по премиальным за прошлый сезон погашены», - сообщили ТАСС в пресс-службе.
На данный момент команда Вячеслава Буцаева занимает пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически