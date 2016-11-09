Стивен Джеррард может стать игроком «Селтика»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард может подписать контракт с шотландским «Селтиком», сообщает Daily Record.

По данным источника, 36-летний Джеррард не рассматривает предложения от итальянских, французских и китайских команд, но готов принять приглашение главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса, который ранее работал с «Ливерпулем».

Шансы на то, что Стивен станет игроком «кельтов» в зимнее трансферное окно, высоко оценивают и британские букмекеры.

Джеррард с 1998 по 2015 год сыграл 690 матчей за «Ливерпуль» и выиграл с командой 11 трофеев.

В прошлом году он стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Стивен Джеррард провел 114 матчей за сборную Англии и забил 21 мяч.

