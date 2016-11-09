«Тосно» обыграло «Мордовию» во второй раз в сезоне

В матче 21-го тура первенства ФНЛ «Тосно» в Саранске одержало победу над «Мордовией» со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первые 20 минут матча, отличились Антон Заболотный и Максим Палиенко. С 48-й минуты «Мордовия» играла в меньшинстве после удаления вратаря Артема Леонова. Украинский нападающий гостей Артем Милевский вышел на поле на 83-й минуте.

Игра первого круга между этими командами завершилась также победой подопечных Дмитрия Парфенова (1:0). Тосненцы после 21 тура идут на второй позиции, имея в активе 44 очка. «Мордовия», набравшая 22 очка, занимает 15-е место.

13 ноября в матчах 22-го тура ФНЛ «Тосно» примет в Великом Новгороде «Кубань», а «Мордовия» на выезде встретится с «Тамбовом».