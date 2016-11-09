«Тосно» обыграло «Мордовию» во второй раз в сезоне
В матче 21-го тура первенства ФНЛ «Тосно» в Саранске одержало победу над «Мордовией» со счетом 2:0.
Оба гола были забиты в первые 20 минут матча, отличились Антон Заболотный и Максим Палиенко. С 48-й минуты «Мордовия» играла в меньшинстве после удаления вратаря Артема Леонова. Украинский нападающий гостей Артем Милевский вышел на поле на 83-й минуте.
Игра первого круга между этими командами завершилась также победой подопечных Дмитрия Парфенова (1:0). Тосненцы после 21 тура идут на второй позиции, имея в активе 44 очка. «Мордовия», набравшая 22 очка, занимает 15-е место.
13 ноября в матчах 22-го тура ФНЛ «Тосно» примет в Великом Новгороде «Кубань», а «Мордовия» на выезде встретится с «Тамбовом».
Матч
Голы
Заболотный 9 (0:1). Палиенко 19 (0:2).
Состав
Мордовия: Леонов, Лебедев, Иванов, Багаев (Чалов, 30), Осипов, Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярёв, 64), Кренделев, Пазин (Лукьянов, 82), Амбарцумян, Алхазов
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Мухаметшин, Чиркин, Кашчелан, Богаев, Палиенко (Киреенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Заболотный (Кутьин, 73)
Предупреждения:
Иванов, 60 - нет
Удаления:
Леонов, 48 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
09 ноября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция