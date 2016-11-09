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Председатель КДК ответил президенту тверской «Волги»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц отреагировал на заявления президента тверской «Волги» Станислава Савенкова о дисквалификации гендиректора клуба Дмитрия Фоминова.

Напомним, Фоминов был отстранен от футбольной деятельности на три года за подделку подписей игроков «Волги». Савенков отметил, что КДК принимал решение без участия представителей клуба и что клуб сделал свою экспертизу подписей, результаты которой отличаются от экспертизы, проведенной Минюстом.

- В среду было пятое заседание КДК по этому вопросу и ни в одном представители «Волги» не принимали участия, - отметил Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Мы приглашали и Фоминова, и других представителей. Более того, в КДК не было представлено объяснений от клуба. Футболисты же говорили, что не подписывали бланки в комиссию по лицензированию и их подписи подделаны. Представители «Волги» сначала никак не реагировали на это, а потом сказали, что провели свою экспертизу.

По словам председателя КДК, результаты экспертизы, проведенной «Волгой», пришли по электронной почте. Подлинных документов не было, а сама экспертиза проводилась по копиям.

- От Минюста же мы получили документы, где проверка подписей проводилась по подлинникам. Заключение Минюста – ни одной подлинной подписи, - говорит Григорьянц. - Мы отправляли запрос и в ПФЛ, где нам предоставили документы с подписями игроков на участие соревнованиях. Но и эти подписи не подлинные. То есть это уже двойной подлог.

- Президент «Волги» говорит, что не имело смысла подделывать подписи, так как не было задолженностей, - продолжает Григорьянц. - Но это не подтверждается, потому что даже в экспертизе «Волги» написано, что в платежных ведомостях, вероятно, стоят подписи не футболистов.

Председатель КДК подчеркнул, что причастность гендиректора Фоминова к подделке подписей полностью доказана. Кроме того, принималось во внимание злостное уклонение его и клуба от сотрудничества с КДК.

Артур Григорьянц сообщил, что за содеянное непосредственно клуб должен отвечать по положению о лицензировании. «Комитет по лицензированию может лишить «Волгу» права участвовать в соревнованиях, запретить регистрацию новых игроков, оштрафовать», - отметил председатель КДК. 

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