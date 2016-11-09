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Никита Зайцев: Слышать про себя «новичок» я не люблю

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился впечатлениями от первых месяцев в НХЛ.

- Я, наверное, сейчас скажу банальные вещи, но в НХЛ все другое. Размеры площадки диктуют другой темп и другую систему игры. Решения на льду надо принимать намного быстрее и защитников это касается особенно.

Жена и ребенок со мной в Торонто еще с лета. Она говорит по-английски и адаптировалась быстро. В быту у нас все нормально, тем более, что к нам очень хорошо относятся. Сам я английский язык учил в московской школе и старался поддерживать его. Мне, конечно, повезло - родители уделяли языку большое внимание и донесли это до меня. Адаптации он помог очень сильно. Когда не понимаешь, что происходит вокруг, можно и два года разбираться, что к чему. В сугубо хоккейном плане знание языка - один из ключевых вопросов. НХЛ это, прежде всего, коммуникации. Здесь все построено на диалогах, на понимании игры и обсуждении системы.

Я считаюсь новичком, несмотря на свой возраст? Что поделать, такие здесь правила. Но слышать про себя «новичок» я не люблю. Непривычно и даже как-то некомфортно.

Напомним, в 13 играх в составе «Торонто» Зайцев набрал 6 (0 + 6) очков.

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