«Шинник» упустил победу над «Волгарем»
«Шинник» дома сыграл вничью с «Волгарем» (1:1) в 21-м туре ФНЛ.
У хозяев поля отличился Владислав Сиротов (69-я минута) и гостей - Константин Плиев (84-я).
Ярославцы набрали с 32 очками занимают на данный момент пятое место, астраханцы с 23 баллами - на 13-й строчке.
13 ноября «Шинник» сыграет в гостях со «Спартаком-Нальчиком», а «Волгарь» в тот же день примет «Тюмень».
Матч
Голы
Сиротов 69 (1:0). Плиев 84 (1:1).
Состав
Шинник: Малышев, Царикаев, Гоцук, Евсеев, Чистяков, Митасов (Лаук, 67), Нетфуллин, Ятченко (Цховребов, 90), Земсков (Султонов, 82), Низамутдинов (Подоляк, 87), Сиротов
Волгарь: Бучнев, Плиев, Стешин, Кирисов (Акбашев, 80), Дышеков, Букия (Радченко, 74), Болонин (Скворцов, 62), Кабутов, Сутормин, Шалаев, Веркашанский (Жабкин, 84)
Предупреждения:
Султонов, 90 - Стешин, 72; Скворцов, 86
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
09 ноября 18:30, Шинник, Онлайн-трансляция