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Фергюсон подвинул Нурмагомедова с первой строчки рейтинга легковесов UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, который в прошлые выходные единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса, поднялся на первую строчку рейтинга легковесов организации.

Таким образом, российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов опустился на вторую строчку. Однако, уже 13 ноября Хабиб может вернуть себе первое место. Это случится в том случае, если он на турнире UFC 205 в Нью-Йорке победит американца Майкла Джонсона.

Напомним, что действующим чемпионом UFC в легком весе является представитель США Эдди Альварес. 13 ноября ему предстоит провести бой против чемпиона в полулегком весе ирландца Конора Макгрегора.

Рейтинг легковесов UFC

Чемпион — Эдди Альварес

1 — Тони Фергюсон

2 — Хабиб Нурмагомедов

3 — Рафаэль дос Аньос

4 — Нейт Диас

5 — Эдсон Барбоза

6 — Майкл Джонсон

7 — Майкл Чиза

8 — Бенеил Дариуш

9 — Дональд Серроне

10 -Дастин Порье

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