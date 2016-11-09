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Владислав Радимов: Большинству игроков не хватает мастерства для игры на уровне ФНЛ

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 21-го тура первенства ФНЛ против «Тюмени».

- Когда футболисты уезжают в сборную, должны играть те, кто получает меньше игровой практики. Они должны что-то демонстрировать. К сожалению, большинству игроков не хватает мастерства для игры на уровне ФНЛ. Если говорить объективно, многим нужно очень хорошо работать даже для того, чтобы соответствовать этому уровню. Если они хотят из этой команды попадать в Премьер-лигу.

В начале второй половины игры многие еще находились в раздевалке со стаканом чая. Футбол соткан из деталей, и мелочи не прощаются в нем. Даже в Тюмени. Не в обиду вашей команде, но она все-таки — уровень ФНЛ. И такой футболист, как Хасан Мамтов не прощает такие моменты. Наши игроки должны понимать, что на уровне Премьер-лиги такая передача и выход один на один будут исполнены гораздо быстрее. В еврокубках — еще быстрее. А если они хотят играть на уровне национальных сборных, то пока они даже представить его не могут. Я понимаю, что холодно, но тот же Мамтов побежал в ту зону, а мы проспали.

Я играл еще в более сильны морозы. И тогда не было нормальных полей, Уж тем более не шла речь о подогреве. Играли на промерзших полях, которые в бетон превращались на холоде. Приходилось надевать кроссовки — даже не бутсы. Знаете, у нас тренер по физподготовки из Испании — он вообще не понимает, куда попал. Он рассказывал, что при 10 градусах тепла в Севилье боялся выходить из дома. А тут 18 градусов мороза. Но, повторюсь, это не оправдание — соперник был в тех же условиях, - передает слова Радимова официальный сайт питерской команды.

Напомним, «Зенит-2» на выезде потерпел поражение от «Тюмени» со счетом 0:1. Единственный гол на 46-й минуте забил капитан тюменцев Хасан Мамтов.

Безвыигрышная серия подопечных Владислава Радимова после этой игры составляет пять матчей. Сине-бело-голубые опустились на девятое место, имея в активе 27 очков. В 22-м туре ФНЛ «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Енисей».

Матч

Тюмень - Зенит-2 - 1:0 (0:0)

Голы

Мамтов 46 (1:0).

Состав

Тюмень: Смирнов, Шакуро (Маслов, 82), Гузь, Чудин, Ахмедов, Шляпкин, Павленко (Лешонок, 78), Кленкин, Теленков, Мамтов (Пустозеров, 90), Чуканов (Рябокобыленко, 89)

Зенит-2: Бабурин, Лобов, Мустафин, Круговой (Ящук, ), Зуев, Мильдзихов (Исаев, 63), Евсеев, Саламатов (Зиньковский, 78), Бавин, Зырянов, Долгов (Иванченко, 81)

Предупреждения:

Кленкин, 63 - Ящук, 54; Евсеев, 60; Мустафин, 90

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

09 ноября 17:00, Геолог, Текстовая трансляция

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