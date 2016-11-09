«Кубань» разгромила «Спартак-2»
«Кубань» дома взяла верх над «Спартаком-2» (5:2) в 21-м туре ФНЛ.
У хозяев поля отличились Олег Алейник (23-я минута), Спартак Гогниев (28-я), Арсен Хубулов (36-я), Никита Маляров (74-я - с пенальти) и Владимир Лобкарев (90), у гостей - Георгий Мелкадзе (54-я) и Денис Давыдов (69-я).
Отметим, что на 83-й минуте Давыдов не реализовал пенальти.
Команда из Краснодара с 26 очками занимает на данный момент 12-е место, москвичи с 30 баллами - на 7-й строчке.
13 ноября «Кубань» сыграет на выезде с «Тосно», а «Спартак-2» в тот же день примет «Факел».
Матч
Кубань - Спартак-2 - 5:2 (3:0)
Голы
Алейник 23 (1:0). Гогниев 27 (2:0). Хубулов 36 (3:0). Мелкадзе 54 (3:1). Давыдов 69 (3:2). Маляров 73 (4:2 - пен.). Лобкарёв 90 (5:2).
Состав
Кубань: Помазан, Клещенко, Бугаев, Зотов, Смирнов, Хубулов (Лобкарёв, 62), Алейник (Маляров, 58), Гай, Якуба, Обухов (Ильин, 63), Гогниев (Житнев, 88)
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Кутин, Леонтьев, Мелкадзе, Самсонов (Полубояринов, 74), Тимофеев, Федчук (Синодзука, 51), Давыдов, Зуев
Незабитые пенальти
Давыдов (Спартак-2), 83
Предупреждения:
Гай, 79 - Хомуха, 73; Самсонов, 73; Тимофеев, 73; Филиппов, 73; Мелкадзе, 77
Судья:
Михаил Небогатиков (Россия)
Место и дата
09 ноября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция