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Сергей Колмогоров: Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМ

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер национальной сборной России Сергей Колмогоров прокомментировал решение Юлии Ефимовой пропустить чемпионат мира по плаванию в канадском Виндзоре.

- Юлей принято разумное и взвешенное решение о пропуске чемпионата мира в Канаде, которое было предварительно согласовано со мной, - сказал Колмогоров. - Я думаю, что другого варианта и быть не могло. Просто первоначально я должен был понять состояние спортсменки и выяснить, окончательное ли это решение. Ефимова пролечит свое заболевание и все будет в порядке».

Думаю, Юле потребуется минимум две-три недели лечения с реабилитацией, если она хочет как следует выступать в дальнейшем, - передает слова Колмогорова ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира-2016 по плаванию на короткой воде пройдет в Канаде с 7 по 11 декабря.

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