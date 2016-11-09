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Антон Первов: В любом случае должны выходить в плей-офф

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Капитан МХК «Спартак» Антон Первов поделился эмоциями о полученной награде лучшего нападающего месяца в МХЛ, а также рассказал о задачах своей команды на сезон.

- Всегда приятно становиться лучшим нападающим месяца. Для меня это случилось неожиданно: я не следил за другими ребятами, за тем, кто набирал сколько очков, кто как играл. В общем, было очень приятно, меня поздравило много друзей и просто хороших знакомых.

Мы в любом случае должны выходить в плей-офф, заняв как можно более высокое место в турнирной таблице. Прежде всего для того, чтобы начинать играть дома, чтобы было преимущество домашней арены. Ну и, конечно, проходить в плей-офф как можно дальше. У всех в команде цель одна, это – кубок, - передает слова Первова официальный сайт красно-белых.

Напомним, что Антон Первов был признан лучшим нападающим Молодежной хоккейной Лиги в октябре.

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