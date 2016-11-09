«Факел» уступил «Лучу-Энергии»
«Факел» дома проиграл «Лучу-Энергии» (0:1) в 21-м туре ФНЛ.
Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник гостей Сергей Пономаренко.
Воронежцы с 36 очками остались на третьем месте, дальневосточники поднялись на восьмую строчку.
13 ноября «Факел» сыграет в гостях со «Спартаком-2», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Сокол».
Матч
Факел - Луч-Энергия - 0:1 (0:0)
Голы
Пономаренко 60 (0:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Иванов, Трошечкин, Мурнин, Козлов (Рылов, 70), Болов, Альшин (Мичуренков, 79), Бирюков (Саталкин, 72)
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Грицаенко, Коломыц, Попов (Голубев, 86), Белоногов (Носов, 46), Гриднев (Килин, 59), Машнев, Пономаренко, Столбовой (Михалёв, 78)
Предупреждения:
Тихий, 37; Шахов, 90 - Насадюк, 9
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 ноября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция