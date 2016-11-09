Андрей Соколов: «Медвешчак» - команда с характером

Главный тренер ХК «Югра» Андрей Соколов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».

- Мы предполагали, что будет тяжелая игра. Был длинный перерыв, когда не было игр. Но мы провели хорошую подготовку в это время. Только в некоторых моментах нам помешали эмоции. Также было много ненужных удалений. Да и хорошие моменты тоже были, в целом, матч выдался хороший и интересный. Наши ребята создавали моменты, но и соперник не давал нам спокойно играть. «Медвешчак» - команда с характером. Наконец-то выиграли, долго к этому шли, все ходили «вокруг да около» побед.



- Сегодня мы увидели наших новичков в деле, Вы довольны их игрой?

- Да я и сам-то впервые увидел их в деле (смеется). Но думаю, дальше их игра будет еще лучше. Пока они не сделали ничего сверхъестественного, но свою работу выполнили хорошо, - передает слова Соколова официальный сайт «Югры».



Напомним, «Югра» обыграла «Медвешчак» (3:1) и прервала серию из шести поражений.