Андрей Соколов: «Медвешчак» - команда с характером
Главный тренер ХК «Югра» Андрей Соколов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».
- Мы
предполагали, что будет тяжелая игра.
Был длинный перерыв, когда не было игр.
Но мы провели хорошую подготовку в это
время. Только в некоторых моментах нам
помешали эмоции. Также было много
ненужных удалений. Да и хорошие моменты
тоже были, в целом, матч выдался хороший
и интересный. Наши ребята создавали
моменты, но и соперник не давал нам
спокойно играть. «Медвешчак» - команда
с характером. Наконец-то выиграли, долго
к этому шли, все ходили «вокруг да около»
побед.
- Сегодня мы увидели наших новичков в деле, Вы довольны их игрой?
- Да я и сам-то впервые увидел их в деле (смеется). Но думаю, дальше их игра будет еще лучше. Пока они не сделали ничего сверхъестественного, но свою работу выполнили хорошо, - передает слова Соколова официальный сайт «Югры».
Напомним, «Югра» обыграла «Медвешчак» (3:1) и прервала серию из шести поражений.