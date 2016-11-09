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Виталий Смирнов провел встречу с Томасом Бахом

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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9 ноября в Лозанне Виталий Смирнов провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов вчера, 9 ноября, в Лозанне провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, сообщается на сайте НОАК.

Виталий Смирнов проинформировал президента МОК о текущей деятельности Комиссии, о последних изменениях в российском законодательстве, касающихся уголовной ответственности за склонение к применению допинга. Также он сообщил о том, что в ближайшее время РУСАДА получит независимость от государственных органов и будет со следующего года финансироваться напрямую из федерального бюджета, а Лаборатория, в свою очередь, будет переподчинена главному ВУЗу страны — МГУ им. Ломоносова.

- Я благодарен Томасу за интересную и достаточно длительную встречу, - заявил Виталий Смирнов. - У нас сложился конструктивный диалог, в котором обе стороны, как мне кажется, действительно слышали друг друга. Я рассказал президенту МОК, в частности, о широком круге образовательных мероприятий, которые проходят в Олимпийском комитете России по инициативе нашей Комиссии. Буквально в конце ноября — начале декабря состоятся углубленные тренинги для представителей всех олимпийских федераций, в которых примут участие независимые иностранные эксперты, привлеченные ВАДА.

- Помимо разговора с Томасом Бахом, в Лозанне также состоялись мои встречи с председателем Дисциплинарной комиссии МОК Гаем Каниве и с директором МОК по медицине и науке Ричардом Баджеттом, - продолжил Виталий Смирнов. - Уже вечером прошла беседа по широкому кругу вопросов с советником МОК Франсуа Карраром, который также осуществляет связь с нашей комиссией. Как видите, поездка в Лозанну получилась более чем продуктивной. В целом, подобные визиты позволяют обменяться информацией, что называется, из первых уст, что очень ценно в нынешней ситуации.

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