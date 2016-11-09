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«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Зенитом»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

«Крылья Советов» начали сегодня подготовку к матчу 14-го тура чемпионата России» с «Зенитом».

Как сообщает официальный сайт самарцев, пропустившие последние игры из-за травм Джанни Бруно и Сергей Ткачев утром занимались в тренажерном зале с Гленном Веркаутереном, а вечером прошла общая тренировка на натуральном поле. Руководить занятием Вадиму Скрипченко помогал штаб молодежной команды: Владимир Казаков, Виктор Гаус, Владимир Филиппов и Динар Шарипов.

В тренировке, длившейся около полутора часов, участвовали все здоровые игроки, включая Берата Садика, который сыграл за основной состав в матче с «Уралом».

Встреча «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет 20 ноября в Петербурге.

Источник фото: ФК «Крылья Советов» 


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