Егор Яковлев: Слишком академично играем против «Динамо»

Защитник СКА Егор Яковлев оценил игру армейцев в первых двух периодах матча с «Динамо».

- Вы вышли на второй период другими или соперник заставил играть по-другому?

- Слишком академично играем, нужно больше бросать. Много брака в передачах, чувствуется, что выпали из игрового тонуса, и это, наверное, главная проблема.

- Соперник разве не заставляет вас завестись? Вы играете с принципиальным соперником.

- Безусловно, но они играют на кураже. И еще раз повторюсь: у нас очень много брака в передачах и нужно играть попроще, доводить шайбу до ворот, а мы больше хотим ее в пустые ворота закатить.

- Сложными будут первые две минуты третьего периода, которые проведете в меньшинстве?

- Да, будет очень сложно. Нужно выстоять, начинать играть в свой хоккей, который умеем, и сравнивать счет, - сказал Яковлев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после двух периодов СКА проигрывает «Динамо» со счетом 1:2. Гол у армейцев забил Максим Чудинов, а шайбы в ворота Игоря Шестеркина забросили Яков Рылов и Ансель Галимов.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.