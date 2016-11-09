Горди Дуайер: Наша игра начала рушиться после второго периода
Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой».
- Сначала хочу поздравить «Югру» с тремя очками. Мы начали игру уверенно, но, к сожалению, не смогли продолжить в таком же ритме. Первый наш гол был очень нужен, но в последующих периодах нам не удалось вновь забросить. Эта победа была важна для обеих команд. Но наша игра начала рушиться после второго периода. Я рассчитывал на некоторых наших хоккеистов, но они не показали тот результат, который я хотел увидеть, - передает слова Дуайера пресс-служба «Югры».
Напомним, «Югра» обыграла «Медвешчак» (3:1) и прервала серию из шести поражений.
Матч
Югра - Медвешчак - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы:
Соколов К. (Курьянов), 14:10 (1:0). Лессио (Безина, Геноуэй), 18:46 (1:1 - бол.). Хлыстов Д. (Людучин), 41:18 (2:1). Акмальдинов (Соколов К.), 53:19 (3:1).
Место и дата
09 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция