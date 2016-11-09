Тренер «Кубани» Евгений Калешин: «Спартак» - лучшая команда в лиге

Тренер «Кубани» Евгений Калешин после победы над «Спартаком-2» в матче 21 тура РФПЛ рассказал о том, как администрация сборной позволила защитнику Якубе остаться в команде.

- Хочу поблагодарить баскетбольный клуб «Локомотив». Они дали нам медицинское оборудование, чтобы ребята восстановились после перелета из Владивостока. Благодарен нашему медицинскому штабу за то, что мы смогли вернуть игрокам тонус и провести интенсивный матч. Мы заслуженно победили в первой половине, но проиграли во второй. Рад, что итоговый результат положителен. «Спартак» - лучшая команда лиги в игровом плане. Думаю, мы увидим много этих ребят в клубах премьер-лиги.

- Почему в воротах сегодня был Помазан, а не Фролов?

- Женя провел хороший отрезок, на него выпала большая нагрузка: эмоциональная и психологическая. Мы постарались внести изменения в состав, внедрить свежих игроков. Женя сыграл хорошо, потащил пенальти. Значит, мы поступили правильно.

- Показалось, что «Спартак» забил легкие мячи.

- Это видимость. У них сильнейшая атака в лиге. Ребята прошли все стадии подготовки в «Спартаке», у них хорошее взаимопонимание. Мы не успевали за их скоростью во втором тайме.

- Дениса Якубу вызвали в молодежную сборную, но он остался в «Кубани».

- Это решение согласно с тренерским штабом и администрацией сборной. Он опытный игрок, чемпион Европы среди юношей, хорошо зарекомендовал себя на международном уровне. Если это товарищеские матчи, логично, что на них можно вызвать других игроков, которые раньше не привлекались. Нам пошли навстречу, за что мы выражаем большую благодарность сборной.