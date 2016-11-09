Natus Vincere открыла набор в команду по League of Legends

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о начале отбора трех игроков и главного тренера в СНГ-состав организации по League of Legends.



Набор будет осуществляется с прицелом на соревновательный сезон 2017 года. На данный момент в команде вакантны сразу четыре позиции: игрок верхней линии, «лесник», мидлейнер и главный тренер.



Также сегодня организацию покинули Илья «Lasagna» Мелькумов, запасной игрок Кирилл «Aoi Haru» Колупаев и тренер Борис «dayruin» Щербаков.



Ознакомиться с требованиями к кандидату можно на сайте организации.



Команда Natus Vincere по League of Legends в плей-офф летнего сплита Континентальной лиги уступила коллективу Vega Squadron со счетом 2:3 и заняла 3-4 место.