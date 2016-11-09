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Голландия – Бельгия. Витсель выйдет в стартовом составе

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель включен в стартовый состав сборной Бельгии на товарищеский матч против сборной Голландии.

С первых минут у бельгийцев на поле выйдут следующие игроки: Миньоле, Менье, Компани, Симан, Вертонген, Витсель, Дефур, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Мертенс, Э.Азар.

 

 

Напомним, матч пройдет на «Амстердам Арене» и начнется в 22:45.

Матч

Голландия - Бельгия - 0:0

1-й тайм

Состав

Голландия: Стекеленбург, Брума, ван Дейк, Велтман, Блинд Д., Классен, Вейналдум, Схаарс (Класи, 17), Снейдер, Янссен (Дост, 27), Ленс

Бельгия: Миньоле, Компани, Менье, Симан, Вертонген, Азар Э., Дефур, Витсель, де Брюйне, Карраско, Мертенс

Предупреждения:

Класи, 29 - нет

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

09 ноября 22:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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