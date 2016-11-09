Голландия – Бельгия. Витсель выйдет в стартовом составе
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель включен в стартовый состав сборной Бельгии на товарищеский матч против сборной Голландии.
С первых минут у бельгийцев на поле выйдут следующие игроки: Миньоле, Менье, Компани, Симан, Вертонген, Витсель, Дефур, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Мертенс, Э.Азар.
Team Belgium! #tousensemble #nedbel pic.twitter.com/507VPIfTpz— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 9 ноября 2016 г.
Напомним, матч пройдет на «Амстердам Арене» и начнется в 22:45.
Матч
Состав
Голландия: Стекеленбург, Брума, ван Дейк, Велтман, Блинд Д., Классен, Вейналдум, Схаарс (Класи, 17), Снейдер, Янссен (Дост, 27), Ленс
Бельгия: Миньоле, Компани, Менье, Симан, Вертонген, Азар Э., Дефур, Витсель, де Брюйне, Карраско, Мертенс
Предупреждения:
Класи, 29 - нет
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
09 ноября 22:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция