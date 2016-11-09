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СКА обыграл «Динамо» и продлил победную серию до 12 матчей

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Встреча проходила в «ВТБ Ледовом дворце». В первом периоде на гол Якова Рылова армейцы ответили шайбой Максима Чудинова, а во второй 20-минутке Ансель Галимов вывел динамовцев вперед. В третьем периоде петербуржцы за полторы минуты отыгрались и добились победы, отличились Евгений Кетов и Антон Белов.

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка двенадцатой подряд. Набрав 70 очков в 28 матчах, СКА сохранил за собой первое место в Западной конференции. Бело-голубые прервали победную серию из трех игр и остались на шестой позиции, имея в активе 44 очка после 27 матчей.

11 ноября СКА встретится в Чехове с «Витязем», а «Динамо» сыграет в «ВТБ Ледовом дворце» против «Северстали». Оба матча начнутся в 19:30.

Матч

Динамо - СКА - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы:

Рылов (Шипов, Фёдоров), 8:30 (1:0). Чудинов (Шипачёв, Гусев), 10:03 (1:1). Галимов 31:52 (2:1). Кетов (Шипачёв, Хафизуллин), 43:16 (2:2). Белов (Шипачёв, Гусев), 44:46 (2:3 - бол.).

Место и дата

09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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