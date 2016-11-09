СКА обыграл «Динамо» и продлил победную серию до 12 матчей

Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Встреча проходила в «ВТБ Ледовом дворце». В первом периоде на гол Якова Рылова армейцы ответили шайбой Максима Чудинова, а во второй 20-минутке Ансель Галимов вывел динамовцев вперед. В третьем периоде петербуржцы за полторы минуты отыгрались и добились победы, отличились Евгений Кетов и Антон Белов.

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка двенадцатой подряд. Набрав 70 очков в 28 матчах, СКА сохранил за собой первое место в Западной конференции. Бело-голубые прервали победную серию из трех игр и остались на шестой позиции, имея в активе 44 очка после 27 матчей.

11 ноября СКА встретится в Чехове с «Витязем», а «Динамо» сыграет в «ВТБ Ледовом дворце» против «Северстали». Оба матча начнутся в 19:30.