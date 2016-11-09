Дубль Чернова помог «Северстали» обыграть «Локомотив»

Олег Знарок: Меня убрали из «Динамо». И там я получал больше, чем в СКА (видео)

После матча «Динамо» М – СКА (2:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Сергея Орешкина и Олега Знарка.