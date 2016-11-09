Дубль Чернова помог «Северстали» обыграть «Локомотив»
«Локомотив» дома проиграл «Северстали» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Брэндон Козун, у гостей - Войтех Полак, Павел Чернов (дважды) и Евгений Монс.
Ярославцы на данный момент занимают четвертое место в Западной конференции, череповчане идут девятыми.
11 ноября «Локомотив» примет ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Динамо».
Матч
Локомотив - Северсталь - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Полак (Чернов, Мазур), 13:13 (0:1 - бол.). Козун (Контиола, Коледов), 35:40 (1:1 - бол.). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 46:09 (1:2 - бол.). Монс (Чернов, Кагарлицкий), 49:39 (1:3). Чернов 59:31 (1:4 - п.в.).
Место и дата
09 ноября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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