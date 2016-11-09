«Витязь» вырвал победу у ЦСКА в серии буллитов
Хоккеисты «Витязя» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА одержали волевую победув серии буллитов со счетом 3:2.
В основное время заброшенными шайбами в составе армейской команды отметились Денис Денисов и Никита Пивцакин. У «Витязя» точные броски на счету Романа Хорака и Вячеслава Солодухина.
Победный буллит на счету Никиты Выглазова.
В следующем матче 11 ноября «Витязь» на своей площадке примет питерский СКА. ЦСКА в Ярославле в тот же день встретится с местным «Локомотивом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - ЦСКА - 3:2 Б. (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Денисов (Кугрышев), 6:03 (0:1 - бол.). Пивцакин (Андронов), 16:46 (0:2). Горак (Копейкин, Катичев), 40:57 (1:2). Солодухин (Копейкин), 49:43 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Выглазов - 3:2.
Место и дата
09 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция