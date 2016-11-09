«Витязь» вырвал победу у ЦСКА в серии буллитов

Хоккеисты «Витязя» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА одержали волевую победув серии буллитов со счетом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами в составе армейской команды отметились Денис Денисов и Никита Пивцакин. У «Витязя» точные броски на счету Романа Хорака и Вячеслава Солодухина.

Победный буллит на счету Никиты Выглазова.

В следующем матче 11 ноября «Витязь» на своей площадке примет питерский СКА. ЦСКА в Ярославле в тот же день встретится с местным «Локомотивом».

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