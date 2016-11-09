Харийс Витолиньш: 12-я победа СКА подряд? Это мы не считаем

Тренер СКА Харийс Витолиньш подвел итоги матча против «Динамо», который прошел в Москве (3:2).

- Что смогли сделать за второй перерыв, чтобы переломить ход матча?

- Добавили движения, исключили потери в средней зоне, играли через борта и начали держать шайбу, бросать по воротам. Атаки сходу должны заканчиваться броском, что Кетов и сделал: ничего сложного не искал, из-под защитника бросил. Играли просто и в конце надежно.

- С чем связаны ошибки игроков СКА? Может, пауза повлияла?

- Да, ритм выбивается. Получилось 13 дней без игр, одну провели со «Спартаком», но там не было половины состава. Но у нас еще есть силы, в третьем периоде в движении добавили. Сначала испугались, что во втором периоде в этом уступали, но нашли силы и хорошо провели третий отрезок.

- «Динамо» обладает одной из крепких оборон в лиге. Насколько сложно было ее проходить?

- Мы видим, что «Динамо» перед своими воротами все подчищает. Просто надо нагло играть. Хорошо, что удалось забить.

- Хотелось же выиграть у клуба, в котором провели немало лет?

- Конечно. Практически восемь лет провел в «Динамо». Равнодушия нет, остались хорошие впечатления, мы много выигрывали. Обыграть вообще надо всех, но сегодня был дополнительный настрой.

- Еще 12-ю победу подряд оформили.

- Это мы не считаем, но хорошо, - сказал Витолиньш в интервью «Матч ТВ».

Напомним, СКА выиграл у «Динамо» со счетом 3:2, дважды уступая по ходу матча. У армейцев шайбы забросили Максим Чудинов, Евгений Кетов и Антон Белов. В составе «Динамо» голами отметились Яков Рылов и Ансель Галимов.

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка двенадцатой подряд. Набрав 70 очков в 28 матчах, СКА сохранил за собой первое место в Западной конференции. Бело-голубые прервали победную серию из трех игр и остались на шестой позиции, имея в активе 44 очка после 27 матчей.

11 ноября СКА встретится в Чехове с «Витязем», а «Динамо» сыграет в «ВТБ Ледовом дворце» против «Северстали». Оба матча начнутся в 19:30.